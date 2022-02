Lara-Maria Kirchhofer und Alicia Mall spielen am Wochenende in Worms um den Titel der Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterin. Gemeinsam stieg das Duo von Weiss-Rot Speyer im Sommer in die Oberliga auf. Auf der Teilnehmerliste stehen 19 Damen. Herren aus der Region meldeten diesmal nicht.