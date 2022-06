Von Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. Juli, lädt der TC Römerberg zum 16. Leistungsklassenturnier ein. Es steht in diesem Jahr im Zeichen des 50. Vereinsgeburtstags. 1000 Euro und Sachpreise winken. Der TCR spricht mit der erstmaligen Öffnung für alle Leistungsklassen, unterteilt in zwei Gruppen, ein breites Teilnehmerfeld an.

Viele Anmeldungen

„Es haben sich quer durch alle LKs bereits drei Wochen vor Turnierbeginn erfreulich viele Spielerinnen und Spieler angemeldet“, teilte Maria Wennemaring von der Turnierleitung mit: „Deutlich über 50.“ Meldeschluss ist am Sonntag, 10. Juli, im Onlineportal Mybigpoint.

Donnerstag und Freitag geht es je nach Teilnehmerzahl gegen 16 beziehungsweise 17 Uhr los. Samstag und Sonntag wird voraussichtlich den ganzen Tag gespielt.