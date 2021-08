Die Damen hielten die Farben des TC Weiss-Rot Speyer am Wochenende beim eigenen Turnier hoch. Im Endspiel traf Gabriela Knutson auf Margaux Tulet-Jost vom TuS Neunkirchen. Das klare Ergebnis für die Tschechin, die seit einem Jahr im Schützengarten antritt: 6:0, 6:2.

Knutson zeigte sich in Topform. Im Viertelfinale zog sie mit 6:2, 6:0 schon deutlich an der Turnier-Favoritin Sofia Markova (HTC Nürnberg) vorbei. In der Vorschlussrunde schlug sie am Sonntagmorgen Vereinskollegin Alicia Mall 6:1, 6:2, die sich bis dahin bestens präsentierte.

Unmittelbar zu Turnierbeginn siegte sie gegen Stella Schmitz (Neunkirchen), die in der Rangliste auf 284 steht. Mit 6:3, 6:1 wies die Domstädterin sie in die Schranken. Auch gegen die ehemalige Weiss-Rot-Spielerin Theodora Degelow, heute BASF TC Ludwigshafen, behauptete Mall ihre Position (6:1, 6:0).

„Dass Alicia gegen die Viertgesetzte gewonnen hat, war doch eine kleine Überraschung. Sie hat wirklich gut gespielt und war top in Form“, bilanzierte Turnierleiter Daniel Steigleiter mit Verweis auf das Match gegen Schmitz. Chancenlos sei Mall im Halbfinale gegen Knutson gewesen.

Gut gefühlt

Keine Prognose gab Steigleiter zu Beginn des Finals ab. Spielstark zeigten sich beide Frauen. Knutson indessen sorgte mit einem souveränen Auftritt für eindeutige Fronten. „Ich bin sehr glücklich. In den vergangenen Wochen habe ich richtig gut gespielt und während des Turniers habe ich mich wirklich gut gefühlt“, sagte Knutson auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Schön sei es gewesen, den TC im ersten Jahr so erfolgreich zu repräsentieren. Dass die Begegnung zwischen dem Erstgesetzten Kirill Anton (TC Blau-Weiß Schwetzingen) und dem Viertgesetzten Max Amling (TC Mutterstadt) hart umkämpft würde, das wusste Steigleiter.

„Die beiden Halbfinale wurden bereits im Champions-Tiebreak entschieden“, machte er auf das eng beieinander liegende Leistungsniveau aufmerksam. An Amling, Platz 326 in Deutschland, gab es im Turnierverlauf für die Speyerer Spieler kein Vorbeikommen. Steigleiter selbst unterlag ihm im Achtelfinale 1:6, 0:6.

Gerstner überrascht

Leon Harder schaffte es nach einem 6:0, 6:1-Sieg gegen Björn Henkel (TC Kirrweiler) ins Viertelfinale, wo er sich Amling schließlich geschlagen gab (2:6, 2:6). Unerwartet verlief die Speyer Open laut Steigleiter auch für Nick Gerstner. Er gewann im Champions-Tiebreak gegen den Sechstgesetzten Sascha Brechtel (TC Blau-Weiß Schwetzingen).

„Damit hat keiner gerechnet“, so der Turnierleiter. In der Runde der besten vier profitierte Gerstner von der Aufgabe des Gegners Lorenz Unkel (TC Rot-Weiß Hangelar), was ihm den Weg ins Halbfinale ebnete. Dort unterlag der Speyerer dem Finalisten Anton in zwei Sätzen (zweimal 2:6.).

Der wiederum erkämpfte sich die Punkte im Endspiel hart. 6:1, 6:4 ging er nach einer Regenpause dennoch vom Platz. Am Rande der Speyer Open lief ein Leistungsklassen-Turnier, bei dem mit David Kopf lediglich ein Einheimischer servierte.