Zum Pfalzderby in der Regionalliga Südwest treten die Herren 65 des TC Dudenhofen am Freitag (13 Uhr) beim TC Haßloch an. Die Gastgeber gewannen ihre beiden Auftakt-Begegnungen und belegen mit 4:0 Punkten hinter Titelfavorit Westerbach Eschbach den zweiten Platz.

Dudenhofen ging trotz ansprechender Leistungen bisher leer aus. TCD-Kapitän Werner Meyer zur RHEINPFALZ: „Klar, der Tabellenstand und die bisherigen Ergebnisse sprechen für Haßloch. Wir hatten aber die stärkeren Gegner. Geschlagen geben wir uns im Vorfeld natürlich noch nicht.“

Viele Faktoren

Im Tennis sei immer alles möglich: „Tagesform, Nervenstärke, die richtige Spielstrategie und letztlich auch das Quäntchen Glück werden letztlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.“

Das Team tritt mit folgendem Kader an: Sebastian Neumer, Werner Meyer, Norbert Kaltz, Gustav Emrich, Rainer Herrmann, Bernd Bohrer, Werner Moock, Helmut Hauck und Gerd Wobito.