Zum Abschluss der Spielrunde reist der 70-er-Regionalliga-Dritte TC Dudenhofen mit 6:4 Punkten am Montag (13 Uhr) als Außenseiter zum Tabellenzweiten BW Bad Ems, der 8:2 Zähler aufweist.

„Phantastisch, was die Jungs bisher geleistet haben. Viel mehr geht nicht“, schwärmte Dudenhofens Spielführer Werner Meyer im Gespräch mit dieser Zeitung. In Bad Ems könne das Team nun ohne jeden Druck sein bestes Tennis abrufen und mit dem Rückenwind des bisher so erfolgreichen Abschneidens für eine Überraschung sorgen.

Standard-Besetzung

Bei der weiten Anreise werde es keinesfalls Geschenke für die Einheimischen geben. Zum Abschluss will die Truppe in ihrer Standard-Besetzung mit Sebastian Neumer, Meyer, Norbert Kaltz und Helmut Hauck ohne jeden Respekt nochmals alles daran setzen, den einen oder anderen Punkt aus der von der Unesco als Welterbe anerkannten Kurstadt an der Lahn zu entführen. Bernd Bohrer, der verschiedentlich im Doppel zum Einsatz kam, fehlt.