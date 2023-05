Nach dem 3:3 gegen den deutschen Mannschaftsmeister TC Wolfsberg Pforzheim erwarten die in der höchsten deutschen Spielklasse (Regionalliga) aufschlagenden Herren 70 des TC Dudenhofen am Montag (12 Uhr) TC Wendlingen/Neckar, der mit 0:6 und 2:4-Niederlagen in die Spielrunde startete.

Spielführer warnt

Mit einem Sieg setzt sich Dudenhofen im Mittelfeld der Tabelle fest und gewinnt etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen. Kapitän Werner Meyer weiß um die Schwere der Aufgabe und warnt seine Mitspieler davor, das Ergebnis gegen Pforzheim zu über- und Wendlingen zu unterschätzen: „Wir dürfen uns durch deren Niederlagen nicht zu Überheblichkeit verleiten lassen und müssen erneut alles geben, denn in dieser Spielklasse gibt es keinen leicht zu bezwingenden Gegner. Jeden Punkt müssen wir uns mit enormem Kampfes- und Siegeswillen sowie der richtigen taktischen Einstellung hart erarbeiten.“

Sebastian Neumer, Meyer, Norbert Kaltz, Helmut Hauck und Werner Lehmann-Wald stehen im Kader. Die zweiten 70er (Südwestliga) reisen personell dezimiert als Außenseiter zum TC Bad Ems II.