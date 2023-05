Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter Beachtung strenger Hygienevorschriften hat die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise völlig anders geartete Medenrunde auch auf der Anlage des TC Weiss-Rot im Speyerer Schützengarten erfolgreich begonnen. Zu ihrer Auftaktbegegnung empfingen die Damen (Verbandsliga) am Sonntag SW Landau.

Grundsätzlich gibt es in dieser Übergangsrunde keine Auf- und Abstiege. In Einzelfällen ziehen die Gruppensieger allerdings in die nächst höhere Klasse ein, sofern ein Platz frei