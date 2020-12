Rene Schulte, früherer Tennistrainer bei Weiss-Rot Speyer, hat sein Auftaktmatch bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Biberach verloren. Nach einem Freilos unterlag der an Nummer acht gesetzte Schulte (TC Singen) in der zweiten Runde Jakob Schnaitter (TC Ismaning) mit 3:6 und 6:7 (12:14).