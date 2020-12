Rene Schulte schlägt ab Dienstag (16 Uhr) bei der 49. deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft in Biberach an der Riß auf.

Schulte arbeitete vor einigen Jahren als Trainer beim TC Weiss-Rot Speyer und spielt mittlerweile für den TC Singen. Er steigt als an Nummer acht des bis Sonntag dauernden Turniers gesetzt, erst am zweiten Tag ins Geschehen ein. Der Auftakt erfolgte nämlich bereits am Montag.