WR Speyer hat am Wochenende seine erste Oberligasai-son nach dem Aufstieg abgeschlossen und beim TC Gensingen (4:17) und daheim gegen BW Bad Ems (5:16) zwei weitere Niederlagen eingesteckt.

Am Samstag in Gensingen holte der an eins gesetzte Sebastian Heim (Leistungsklasse/LK 1) mit 6:1, 6:2 die ersten beiden Punkte, bevor Frank Rief (LK 13) in einem Über-30-Duell gegen einen weiteren Oberligadebütanten