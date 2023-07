Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hobby-Tennisler beim TC Dudenhofen dürfen sich freuen, denn am Samstag und Sonntag finden die Medenrundenspiele im Wesentlichen ihren Abschluss.

Die Tennisplätze stehen dann den Freizeitsportlern auch an den Wochenenden wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Am Samstag treten nochmals zwei Teams auswärts und am Sonntag (10 Uhr) insgesamt