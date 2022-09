Vier Sportler des Tennisclubs Weiss-Rot Speyer nahmen an den Landesspielen von Special Olympics Rheinland-Pfalz in Koblenz teil. Rebecca Denner gewann die Goldmedaille im Skill-Wettbewerb. Nik Müller belegte Platz zwei. In der offenen Klasse kämpfte sich Sandra Trunk ins Finale ihrer Gruppe und holte Silber.

Methap Özgül erspielte Bronze, ebenso im Doppel mit Trunk. Özgül hatte in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Athletenrats auch einen Bühnenauftritt bei der Eröffnungsfeier in der Altstadt unter Anwesenheit von Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Innen- und Sportminister Roger Lewentz. Insgesamt 750 Athleten nahmen in zehn Sportarten teil.