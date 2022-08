Am Sonntag stand es mangels Masse noch auf der Kippe, das Turnier der jüngeren Altersklassen um den Brezelcup von WR Speyer. Doch am Dienstagabend nach Ende der Meldefrist vermeldete Organisator Daniel Steigleiter: „Es wird gespielt“, wenn auch nur am Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag, zudem nur in vier der fünf ausgeschriebenen Klassen.

„Es hätten mehr sein können“. meinte Steigleiter im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Laufe den Montags verfestigte sich die positive Entwicklung. Ein Mädchen aus der gestrichenen U12-Konkurrenz serviert nun bei den Älteren.

Bei den Unter-14-Jährigen spielt Samuel Misler vom TC Römerberg im größten Feld mit, bei den gleichaltrigen Mädchen von WR Janate Ennili, Melina Lauer, im gemischten U10-Wettbewerb Nadier Ennili (Speyer) sowie Miya Wild (Römerberg). Lauer, die schon in der Oberliga debütierte, hegt gute Aussichten.

Am Sonntag (10) geht’s mit den Halbfinals weiter, gefolgt von den Endspielen (13), welche die Turniersaison im Schützengarten abschließen.