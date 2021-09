Vier Tennis-Talente von Weiss-Rot Speyer spielen bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Ingelheim am Wochenende in den jüngeren Altersklassen mit. Bei den Unter-14-Jährigen schlagen Levin Gehrlein und Alexia Seres auf, bei der U12 Ennili Janate sowie Melina Lauer.