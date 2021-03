Sebastian Heim führt die Setzliste des Oberligisten WR Speyer für die neue Saison an. Das geht aus den jetzt von den Verbänden veröffentlichten Listen hervor. Demnach treten die Speyerer in nahezu unveränderter Formation an, also auch mit dem Tschechen Roman Rumler und dessen Landsmann Dominik Knutson.

WR mit seinem Mannschaftskapitän Daniel Steigleiter baut zudem auf die Protagonisten vergangener Erfolgsjahre um Lucas Heiser, Maximilian Sanladerer, Lukas Steigleiter, Rouven Langknecht, Nick Gerstner, Marcel Golfier, Frank Rief und Leon Harder.