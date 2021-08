Peter Gojowczyk, genannt Gojo, spielte einst bei den Römerberger Tennis-Open. Nun schaltete er am Montag als Qualifikant der US Open in New York in der ersten Runde überraschend Ugo Humbert aus Frankreich, die Nummer 26 der Weltrangliste, in fünf Sätzen aus. Es war eine der ersten Partien, die bei dem Grand-Slam-Turnier zu Ende gingen.