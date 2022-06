In der Doppelrunde trennten sich die Herren 70 des TC Dudenhofen (A-Klasse) und Tabellenführer TC Jockgrim 2:2. Roger Halling/Walter Seufert und Dietmar Orthöfer/Bernd Lelling punkteten. Am Donnerstag (10 Uhr) braucht Dudenhofen bei TC Mutterstadt mindestens ein Remis, um nicht abzusteigen.

Harte Nuss

Am Montag (10) peilen die Herren 70 II (A-Klasse) beim Tabellenvorletzten TC Kusel den fünften Sieg in Folge an, der auch noch deutlich ausfallen muss, um sich eine gute Ausgangsposition für das meisterschaftsentscheidende Finale gegen TV Geinsheim zu verschaffen.

Die Herren 65 II (Verbandsliga) spielen am Mittwoch (11) mit einem 3:3-Punktekonto beim verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Andernach, eine harte Nuss, wie Dudenhofens Kapitän Bernd Schwarz vermutet, der mit seiner Mannschaft aber trotzdem etwas mitnehmen will.