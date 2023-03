Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ihrer zweiten Begegnung der besonderen Corona-Spielrunde unterlag am Sonntag TC Lingenfeld (C-Klasse) zuhause TC Schifferstadt III 9:12. Obwohl die Landesregierung die einschränkenden Regelungen in den vergangenen Wochen schrittweise lockerte, gelten zahlreiche Vorgaben.

Bereits beim Betreten der Anlage erfolgt die Aufforderung zur Registrierung sowie zum Desinfizieren der Hände. Das riesige Clubgelände sowie die mit großzügigem Sicherheitsabstand platzierten