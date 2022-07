Nach mehrjähriger, auch corona-bedingter Pause, bot der TC Dudenhofen erstmals wieder ein einwöchiges Tenniscamp für Kinder und Jugendliche an. Bis Freitag ging es auf der Anlage in der Schillerstraße täglich morgens um 9 Uhr los. Für eine leckere Mahlzeit in der Mittagspause sorgen täglich abwechselnd Eltern der Kinder.

Tennisspezifisches Training, Koordination, Spiel und Spaß in unterschiedlichen Leistungsgruppen standen an jedem Tag im Vordergrund. Die insgesamt 20 angemeldeten Kinder übten mit den clubeigenen Coaches Florian Hänsel und Leon Zill. Bei den warmen Temperaturen sorgten Erfrischungen in Form von Wassermelonen oder Eis am Stil für Freude.