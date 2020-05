Dustin Brown, Sieger der Römerberger Tennis-Open 2007, ist mit zwei Erfolgen und einer Niederlage ins ohne Publikum ausgetragene Turnier in Höhr-Grenzhausen gestartet. Ein Satz dauert dort bis vier. Brown gewann gegen Constantin Schmitz und Jean-Marc Werner, unterlag aber dem in der Weltrangliste bestplatzierten Yannick Hanfmann. Auch das erneute Aufeinandertreffen der beiden im Finale ging an Hanfmann.