Lokalmatador Lukas Steigleiter ist am Donnerstagabend zum Auftakt der mit 2000 Euro dotierten Speyer Open beim TC Weiss-Rot mit einem 6:0, 7:5-Sieg gegen Lenny Joe Neufeld (TV Salzgitter) in Runde zwei eingezogen. Da geht’s am Freitag (15.30 Uhr) gegen Max Amling (TC Mutterstadt, Leistungsklasse/LK 1).

Steigleiter (LK 7) feierte zwar einen Favoritensieg über den Niedersachsen (14). Dennoch sagte sein Bruder und Turnierleiter Daniel Steigleiter: „Er hat sich nach 0:4 im zweiten Satz etwas durchgezittert. Es war sein erster Sieg in diesem Jahr.“ In der Oberliga schlugen knappe Niederlagen zu Buche.

Spitzenspieler aktiv

Der Ex-Speyerer Leon Harder (7), mittlerweile in Hamburg zuhause und auf der Durchreise, schaltete überraschend Vito Manola (Mutterstadt, 1) 6:3, 6:4 aus. 2019 triumphierte er noch beim Speyerer Unter-16-Jährigen-Turnier.

Am Freitag stehen ab 15.30 Uhr drei Runden auf zehn Plätzen auf dem Programm.