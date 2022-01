Fünf Tennisspieler der Region haben für zwei Meisterschaften am Wochenende gemeldet.

Bei den Rheinland-Pfalz-Titelkämpfen der Unter-14-Jährigen in Bad Kreuznach spielen Ennili Janate und Melina Lauer von WR Speyer mit, auf Pfalzebene in Bad Dürkheim in der Altersklasse 55 Michael Correll, Boguslaw Figiel (beide Speyer) sowie Christian Wolf (TV Hanhofen).