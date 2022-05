Am Dienstag war Kontrolltag in der Landauer Straße in Speyer-Süd. Die Polizei Speyer hatte eigens Verstärkung von der Bereitschaftspolizei erhalten und kam nach eigener Mitteilung von 9 bis 14 Uhr zu Tempokontrollen vor Ort. Das Ergebnis war erschreckend, und es gibt Kritik an der Einsatztaktik.

Bei mehr als 60 Prozent der vorbeifahrenden Autos und Motorräder sind Verstöße festgestellt worden: Laut Polizei haben 16 von 25 in südliche Richtung gemessenen Fahrern das erlaubte Tempo 30 überschritten. Der unrühmliche Spitzenreiter sei mit 53 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Dazu kamen die unerlaubte Nutzung eines Handys während der Fahrt sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Anwohner Oliver Mais verwundert diese Bilanz nicht, und doch glaubt er, dass zum falschen Zeitpunkt kontrolliert worden ist: Er habe Kontrollen um 11.30 Uhr auf Höhe Bismarckstraße beobachtet und zweifle die Wirksamkeit an. „Sinnvoll dagegen wären die Kontrollen am Abend ab 18 Uhr, dann nämlich eskaliert die Situation regelrecht“, so Mais. Sein Wohnzimmer grenze direkt an die Straße an, deshalb könne er feststellen, dass dann fast niemand mehr mit weniger als 50 Kilometern pro Stunde unterwegs sei. „Je später, desto verrückter“, urteilt Mais. Er ärgere sich vor allem über das Fahrverhalten „aufgemotzter“ Sportwagen sowie von „Taxifahrern, die scheinbar Narrenfreiheit genießen“. Schon wegen seiner drei Kinder sei er in Sorge.

Polizei: Nicht wirkungslos

Die Polizei unterstreicht auf Anfrage, dass die Kontrollen nicht wirkungslos gewesen seien. „Das zeigt doch schon die Bilanz mit den vielen Überschreitungen“, betont Marc Klenk, Sachbearbeiter Einsatz der Polizeiinspektion. Die Polizei sei aber offen für Kontroll-Anregungen von Anwohnern. Wenn, wie am Dienstag Kräfte der Bereitschaftspolizei mit im Einsatz sind, seien deren Dienstzeiten zu beachten. „Wir können nicht flächendeckend und zu allen Zeiten kontrollieren, aber wir versuchen, den Tag möglichst gut abzudecken“, so Klenk. Die Standorte würden etwa im Hinblick auf die Beschwerde- und Unfalllage ausgewählt.

In der Landauer Straße war bis vor rund einem Jahrzehnt Tempo 50 zulässig, dann wurde aus Lärmschutzgründen auf 30 verringert. Die Stadt Speyer bereitet derzeit einen Antrag vor, um die Verantwortung für Tempokontrollen in der Stadt von der Polizei übernehmen zu dürfen.