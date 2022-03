Die Polizei Speyer hat sich vom 21. bis 27. März an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung von überhöhter Geschwindigkeit beteiligt. In der Paul-Egell-Straße an der Einmündung Rulandstraße wurden laut Polizei 23 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Das schnellste Fahrzeug war mit Tempo 53 unterwegs. Am 24. März gab es Kontrollen in der Landauer Straße und in der Paul-Egell-Straße. 35 waren in den jeweiligen Zeiträumen zu schnell unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei 56. In der Nacht auf Samstag war die Polizei zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Stockholmer Straße im Einsatz. Vier von zehn waren den Angaben zufolge schneller als die erlaubten 50 unterwegs, der Schnellste mit Tempo 87.