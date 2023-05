Gerade mal ein Autofahrer hatte bei einer Tempomessung der Polizei in der Burgstraße am Mittwoch die erlaubte Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten. Das Auto wurde laut Bericht mit 45 Stundenkilometern gemessen. Zwischen 10.35 und 11.17 Uhr hatten die Beamten das Tempo von 19 Fahrzeugen überprüft. Danach zogen sie in die Spaldinger Straße um und kontrollierten zwischen 11.25 und 12.10 Uhr den ortsauswärts fahrenden Verkehr. Von 38 gemessenen Fahrzeugen fuhren dort 16 zu schnell. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 82 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 gemessen.