Fast 70 Schausteller haben bei der Frühjahrsmesse ihre Geschäfte auf dem Festplatz aufgebaut. Kultstatus haben viele von ihnen. Wir stellen fünf Dauerbrenner vor.

Stefan Bügler hat 2017 mit dem „Gold Rusher“ auf der Speyerer Frühjahrsmesse Premiere gefeiert. Der Beschicker aus Bad Kreuznach entspringt einer Schaustellerdynastie. Mit seinem aktuellen Fahrgeschäft hat er die Herzen der Speyerer Messebesucher im Sturm erobert. Das Besondere am „Gold Rusher“: Es ist eine Achterbahn für Einsteiger, Kinder ab drei Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren. Ein echter Hingucker ist die Lok. Das Minendesign im Wild-West-Stil hat Bügler bewusst gewählt. „Die Kinder lieben das Rattern“, sagt der Schausteller. Deshalb wird die Mini-Achterbahn mit einer Fahrstrecke von etwas über 100 Metern wie große Achterbahnen auch nicht automatisch betrieben, sondern entwickelt die Geschwindigkeit selbst, nachdem der Zug von einem Band nach oben gezogen wurde. Eine Fahrt kostet vier Euro.

Der Onkel hatte es, der Vater auch – und jetzt ist Karoline Spangenberger die Chefin im Kassenhäuschen des „Musik Express“. Sie betont: „Das Familienfahrgeschäft ist Kult. Den ,Musik Express’ wird es immer geben.“ Der langanhaltende Erfolg gibt Spangenberger recht. Den „Musik Express“ gibt es bereits seit 1972.

Über das Wasser laufen

Dass in der rasanten Berg- und Talbahn neben Jugendlichen auch die Oma mit der Enkelin Platz nehmen kann, macht den „Musik Express“ aus. Kinder ab vier Jahren – in Begleitung eines Erwachsenen – dürfen mitfahren. 40 bis 50 Stundenkilometer schnell werde der „Musik Express“, schätzt Spangenberger. Ein Ticket kostet vier Euro. Wer vier nimmt, ist mit 15 Euro dabei.

Im Spanien-Urlaub sind Robert Schrögel die Wasserbälle ins Auge gefallen. Seine Exemplare sind deutlich größer als die normalen Spielgeräte fürs Schwimmbecken. Der Clou: Kinder steigen durch einen Reißverschluss ins Innere und können sich dann auf dem Wasser fortbewegen, ohne dabei nass zu werden. Die PVC-Bälle hielten nach dem Aufblasen ein bis zwei Stunden lang den Sauerstoff, erläutert Schrögel. Geeignet sei das Spaßgerät für Kinder ab drei Jahren.

Klassiker ohne Bügel

Zum ersten Mal ist Schrögel – sonst im Bereich Bad Kreuznach und in der Region Aschaffenburg unterwegs – mit seinen Wasserbällen auf der Frühjahrsmesse. Ein Verwandter – Thomas Roßkopf, der dort den Autoscooter betreibt – habe ihn auf die Idee gebracht, sich in Speyer zu bewerben. Für sechs Euro dürfen sich die Kinder fünf Minuten lang wie im Hamsterrad vorwärtsarbeiten.

42 Jahre alt ist die „Bayern-Wippe“ von Marc Schultz – und sie ist nach wie vor ein Renner. Die Tickets zum Preis von vier Euro gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Der Reiz dabei? „Es ist ein Geschäft ohne Bügel und mit 14 Umdrehungen pro Minute“, erklärt Schultz der RHEINPFALZ. Weil die „Bayern-Wippe“ als ein Klassiker Bestandschutz habe, sei die Fahrt ohne Sicherung möglich. Neue Konstruktionen bekämen in dieser Form keine Zulassung mehr, berichtet der Schausteller.

Keine Nieten

In Begleitung von Erwachsenen dürfen Kinder ab sechs Jahren in der „Bayern-Wippe“ Platz nehmen. „Eltern erklären ihren Kindern inzwischen, wie das Fahrgeschäft funktioniert“, freut sich Schultz über den Erfolg seines „Generationenfahrgeschäfts“. Der Aufbau dauere einen Tag, die Maße seien kompakt. So lasse sich die „Wippe“ wirtschaftlich betreiben. Speyer ist in diesem Jahr für Schultz die dritte Station. Bis Mitte November wird er gut 30 Festplätze bespielt haben.

Bereits seit 50 Jahren gibt es das Geschäft „Planet Tombola“. Im Besitz von Peter Hupp ist es seit 2025. Auf dem letzten Brezelfest hat er die Tombola zum ersten Mal eingerichtet. Hupps Bruder Mark, der auf der Frühjahrsmesse das Pfeilwerfen neben dem Dampfnudelstand betreibt und seinen Bruder unterstützt, betont: „Herauszustellen ist, dass die Verlosung etwas ist, das alle – vom Kleinkind bis zur Oma – spielen können.“

Zwei Tage dauere es, bis alles aufgebaut und die Auslage ordentlich eingeräumt sei. „Bei den Kuscheltieren gehen wir auch nach den Trends. Außerdem möchten wir unseren Kunden nur Lizenzware anbieten“, macht Mark Hupp deutlich. Ein weiteres Plus der Verlosung: Es wird ohne Nieten gespielt. „Das macht allen Spaß. Wer einmal gelost hat, kommt wieder“, unterstreicht der Schausteller.

Noch bis Sonntag, 19. April, kann die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz besucht werden.