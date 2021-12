Die Speyerer Stadträte haben sich am Donnerstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Stadt die Tempokontrollen selbst übernimmt. Bislang ist dafür die Polizei zuständig. Die „blitzt“ laut den Kommunalpolitikern jedoch zu wenig. Die SPD-Fraktion hatte daher 2018 einen Prüfantrag für die Tempokontrolle in Eigenregie gestellt. „Da müssen wir ran“, befand auch FDP-Mitglied Bianca Hofmann in der Sitzung am Donnerstag, „aber wir halten das bei der Polizei für besser aufgehoben.“ Die Liberalen wünschten sich statt einer Tempokontrolle in Eigenregie eher verkehrsberuhigende Maßnahmen. Claus Ableiter (BGS) ging dagegen davon aus, dass die Tempokontrollen nicht rentabel seien. „Ich bin sehr skeptisch, ob sich das trägt“, kommentierte Ableiter. Benjamin Haupt (AfD) fürchtete, dass das „Blitzen“ „ausarten“ werden. Mit ihrem mehrheitlichen Votum haben die Stadträte die Verwaltung damit beauftragt, die Kosten und Personalfragen zu klären. Zudem soll sie prüfen, ob die Stadt sich mit anderen Kommunen zusammentun kann. Bis zur Sommerpause 2022 muss das Ergebnis vorliegen.