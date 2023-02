Im Bademaxx herrschen wieder die gewohnten Temperaturen. Wie die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiber mitteilen, wurden die Raum- und Wassertemperaturen „um ein Grad auf Vorkriegsniveau angehoben“. Auch die Sauna ist nun wieder täglich geöffnet.

Wie SWS-Bereichsleiter Ralf Lang berichtet, seien die Temperaturen bereits zu Wochenbeginn auf den Normalbetrieb eingestellt worden. „Im Schwimmbecken beträgt die Temperatur wieder 28 Grad, im Freizeitbecken 30 Grad. Im Kinderplanschbecken hatten wir die Temperatur nicht abgesenkt“, sagt Lang. Nun seien auch wieder Schwimmkurse für Babys im Alter von drei bis sechs Monaten möglich: „Die Bedingungen für alle Baby-, Schwimm- und Aqua-Kurse sind jetzt einfach besser.“ Das Ausschwimmbecken im Freien bleibe allerdings vorerst außer Betrieb, da es die meiste Energie benötige, so der Bereichsleiter.

45 Prozent gespart

„Bis jetzt konnten im gesamten Bademaxx 1,9 Millionen Kilowattstunden Erdgas eingespart werden“, sagt Lang. Damit liege man knapp 45 Prozent unter dem Energieverbrauch des Vor-Corona-Jahres 2019 – das letzte Jahr, in dem sich das Schwimmbad im Normalbetrieb befand. „Jetzt müssen wir wieder an die Wirtschaftlichkeit denken“, betont Lang. So werde mit den Einnahmen der Sauna das gesamte Freizeitbad gestützt. Erfreulicherweise seien die Besucherzahlen in der Sauna zurzeit sehr hoch, mitunter sogar zu hoch: „Es kamen immer mehr Anfragen, ob wir nicht wieder ganz öffnen können.“ Daher ist die Saunalandschaft ab sofort wieder täglich zugänglich. Zuvor konnte sie nur eingeschränkt genutzt werden. Zuletzt war sie nur von Donnerstagmittag bis Montag geöffnet.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) begründet die Rückkehr zum Modus von vor der Energiekrise damit, dass laut Bundesnetzagentur eine Gasmangellage in diesem Winter zunehmend unwahrscheinlich sei. arts