Einst waren sie ein Blickfang, speziell für die Speyerer Maximilianstraße angefertigt. Jetzt sollen sie weg, die Telefonzellen auf der Speyerer Einkaufsmeile. Am Montag, 1. Juli, werde man damit beginnen, die Glaskästen abzubauen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Der Bedarf und die Nutzung von öffentlichen Telefonzellen seien in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, so die Stadt. Telefongespräche werden überwiegend über Mobiltelefone geführt. Mit der grundlegenden Änderung des Kommunikationsverhaltens hat die Telekom den Service auch in der Speyerer Innenstadt eingestellt.

Die inzwischen nutzlos gewordenen Telefonzellen in der Maximilianstraße sollen jetzt weg. Die Bereiche um die Telefonzelle am Stadthaus sowie auf Höhe der Hunkemöller-Filiale in der Maximilianstraße werden am 1. Juli abgesperrt und die Telefonzellen demontiert. Ab dem 3. Juli folgen die Bereiche auf Höhe der New Yorker- und der Galeria-Filiale sowie am Domplatz.

Zwei Wochen kalkuliert die Stadtverwaltung für die Arbeiten. Dabei sollen passende Pflastersteine verlegt werden und die vorerst leeren Bereiche mit Pflanzkübeln mit Felsenbirnen und Amberbäumen aufgehübscht werden.