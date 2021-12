Mit einer besonders dreisten Betrugsmasche sind laut Polizeiinspektion Speyer am Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr unbekannte Betrüger bei vier Senioren gescheitert. Laut den Beamten kontaktierten die Betrüger die Senioren telefonisch und behaupteten, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht hätte, wobei ein Mensch tödlich verletzt worden wäre. Weiterhin sagten die Betrüger, nur gegen Entrichtung einer Kaution könne man das Familienmitglied aus der Haft entlassen. Keiner der Geschädigten im Alter von 80 bis 83 Jahren sei auf die Betrugsmasche hereingefallen. In zwei Fällen kam es nach Polizeiangaben zu Geldforderungen in Höhe von 60.000 Euro. Diese Schockanrufe sollen laut Polizei zu unüberlegten Handlungen bewegen. Die Beamten raten, in solchen Fällen misstrauisch zu sein, nie familiäre oder finanzielle Details preiszugeben und sich im Zweifel stets an die Polizei zu wenden.