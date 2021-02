Derzeit gehen fast täglich bei der Polizeiinspektion Speyer Meldungen wegen Betrugsversuchen im Internet und am Telefon ein. Ein weiterer Fall ist jetzt gemeldet worden, bei dem ein 83-jähriger Speyerer bereits im Dezember auf einen betrügerischen Anruf hereingefallen ist. Er habe dies erst kürzlich wegen der Abbuchung von mehreren hundert Euro bemerkt, berichtet die Polizei.

Die bislang unbekannten Täter hätten dem Mann eine Verdopplung seines Vermögens versprochen, sofern er einen „kleinen“ Betrag investiere. Jetzt sei zwar Geld von seinem Konto abgebucht worden, die versprochene Verdopplung seines Guthabens jedoch ausgeblieben. Der Mann erstattete Anzeige, so die Polizei, die Tipps zur Vorbeugung gibt: „Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Vertrag es sich handelt und was genau Sie hierfür tun müssen. Notieren Sie sich die Antworten.“

Unberechtigte Geldforderungen sollten zurückgewiesen, Verträge oder Bankabbuchungen rückgängig gemacht werden. Verbraucherschützer (www.verbraucherzentrale.de) oder für die Rückabwicklung von Überweisungen innerhalb einer bestimmten Frist auch der Bankberater könnten helfen.