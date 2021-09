Über mehrere Fälle von versuchtem Telefonbetrug in Speyer informiert die Polizei. Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde demnach eine 95-Jährige von einer Frau angerufen, die sich als deren Cousine ausgab. Die Anruferin gab vor, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu sein und forderte einen fünfstelligen Betrag.

Die Unbekannte gab das Telefon an einen Mann weiter, der sich als Polizist aus Speyer ausgab. Die Anrufer wollten das Geld bei der 95-Jährigen abholen. Die Seniorin beendete aber das Gespräch und verständigte die echte Polizei.

Angebliche Schwiegertochter in Schwierigkeiten

Ebenfalls am Donnerstag wurde gegen 17 Uhr eine 72-Jährige von einer Frau angerufen, die behauptete, deren Schwiegertochter zu sein. Angeblich sei die Anruferin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und benötige einen fünfstelligen Betrag als Kaution. Die Anruferin gab den Hörer an einen Täter weiter, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Auch in diesem Fall hätten die Anrufer das Geld bei der Seniorin abholen wollen. Doch sie beendete ebenfalls das Gespräch und rief die Polizei.

Betrugsversuch bei Germersheimerin

In einem weiteren Fall wurde am Donnerstag eine 49-jährige Frau aus Germersheim von einer Trickbetrügerin angerufen. Dabei gab sich ein Komplize als falscher Polizist aus Speyer aus. Auch die 49-Jährige fiel nicht darauf herein und verständigte die Polizei. Die Beamten warnen davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon zu machen. Sie weisen darauf hin, dass sie niemals am Telefon jemanden dazu auffordern, Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder über die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. Weitere Tipps der Ermittler gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de.