Die Stadt Speyer baut die Bushaltestelle „Vincentiuskrankenhaus“ barrierefrei aus. Wie die Stadt mitteilte, beginnen die Arbeiten am Montag, 23. März, und dauern voraussichtlich bis zum 17. April. Im Zuge der Maßnahme werde auch eine neue barrierefreie Querungsstelle über die Holzstraße eingerichtet. Erneuert würden zudem mehrere Leitungen der Straßenentwässerung sowie die Asphaltdecke im Bereich der Haltestelle. Auch die seit 1974 bestehende und seit mehr als 40 Jahren nicht mehr genutzte Schrankenanlage werde demontiert. Während der Bauzeit wird die Holzstraße laut Stadt „überwiegend halbseitig gesperrt“. Für die Dauer der Osterferien vom 30. März bis zum 10. April ist demnach eine Vollsperrung vor dem St.-Vincentius-Krankenhaus zwischen der Vincentiusstraße und der Geisselstraße erforderlich, um die Straßenentwässerung zu erneuern und eine frische Asphaltdecke aufzubringen. In diesem Zeitraum werde eine Umleitung über die Dudenhofer Straße eingerichtet.