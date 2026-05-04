Die evangelischen Kirchen in Speyer laden am Samstag, 20. Juni, um 15 Uhr zu einem großen Tauffest auf dem Thomashof in Speyer ein. Mit Blick auf den Steinhäuserwühlsee werden laut Ankündigung die Täuflinge an verschiedenen Stationen, die von Speyerer Pfarrerinnen und Pfarrerin betreut werden, getauft. Aus Kirchen geht es also in die freie Natur.

„Jede Familie erhält während der Taufe ihren besonderen Moment“, so Pfarrerin Constanze Lotz. Lieder würden von einer Band begleitet. Kinder hätten Platz, auf der Wiese zu spielen. Danach gebe es noch Zeit für Kaffee und Kuchen. Wer Interesse hat, kann sich bei Pfarrerin Lotz anmelden, Telefon 06232 6228599, E-Mail constanze.lotz@evkirchepfalz.de.