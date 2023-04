Hat er so dringend eine Zigarette gebraucht? Laut Polizei hat ein 19-jähriger Besucher der Frühjahrsmesse drei 15 und 16-Jährigen am Donnerstag gegen 22 Uhr einen Tabakbeutel gestohlen. Das Trio habe dann den Dieb verfolgt und sich den Beutel zurückgeholt. Offenbar passte das dem 19-Jährigen nicht, denn er verpasste jedem der Drei einen Schlag ins Gesicht, so die Polizei weiter. Die Beamten vor Ort hätten dem betrunkenen jungen Mann dann einen Platzverweis für die Frühjahrsmesse erteilt. Bei der Durchsuchung seien zudem Drogen gefunden worden. Doch auch nach diesem unschönen Erlebnis schien dem 19-Jährigen die Feierlaune nicht vergangen zu sein: Gegen 23 Uhr sei er erneut er auf der Messe erneut den Polizisten begegnet. Diese hätten ihn dann in Gewahrsam genommen.