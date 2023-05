Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch der zweite verkaufsoffene Sonntag in Speyer hat binnen 14 Tagen sowohl bei den Besucher- als auch bei den Umsatzzahlen nicht die Ergebnisse gebracht hat, die sich der Einzelhandel erhofft hatte. Mathias Münzenberger, Inhaber des Tee-Contor in der Roßmarktstraße, nennt verkaufsoffene Sonntage ein „Auslaufmodell“. Was er sich stattdessen wünscht.

Die verkaufsoffenen Sonntage hintereinander, nach denen am 26. September und am 10. Oktober folgt der nächste am 31. des Monats, sollten eine Entschädigung sein für die Händler,