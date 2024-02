Über 100 Regeln müssen die Stadtwerke Speyer (SWS) bei der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom einhalten. Wie gut sie das machen, hat der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW) überprüft, den SWS ein gutes Zeugnis und zwei Zertifikate ausgestellt.

Wie ist die Unternehmensorganisation der Stadtwerke aufgebaut? Wie schnell ist die Reaktionen im Störfall? Wie und in welcher Qualität sind die Abläufe organisiert? Diese und weitere Aspekte hat der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs um Geschäftsführer Heinz Flick überprüft. Nach eigenen Angaben erhielten die Stadtwerke zwei Zertifikate des Technischen Sicherheitsmanagement (TSM): in den Bereichen Gas und Wasser zum fünften, im Bereich Strom zum vierten Mal. Die Stadtwerke hätten eine „motivierte und fachlich versierte Mannschaft“, so Flick.

Die Zertifizierung bringe wesentliche Vorteile mit sich: „Das TSM ist sehr praxisorientiert, was zur Optimierung der täglichen Arbeit führt. Das dient zum einen dem Unternehmen und bringt sowohl Kundschaft als auch Mitarbeitenden mehr Sicherheit“, wird Flick zitiert. Es helfe, Schwachstellen aufzuzeigen, zu detektieren und letztendlich anzugehen.

„Qualität muss stimmen“

Für SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring steht außer Frage, das Unternehmen regelmäßig zertifizieren zu lassen. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass die, die für uns arbeiten, ihren Job richtig machen“, merkt er an und meint damit die Firmen, die zur Umsetzung von baulichen Maßnahmen – beispielsweise zur Verlegung von Gas- und Wassernetz oder Arbeiten im Stromnetz – beauftragt werden.

Beim Trinkwasser überprüfte der DVGW laut Flick unter anderem Förderung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung. „Auch bei diesen Prozessen sind eine große Anzahl von Vorgaben einzuhalten. Schließlich geht es beim Trinkwasser um das Lebensmittel Nummer eins, da muss die Qualität stimmen“, macht er deutlich.

Dokumentation wird wichtiger

Gerade im Netz- und Anlagenbereich wird die Dokumentation immer wichtiger, erklärt Jürgen Hermes, Bereichsleiter Anlagen und Netze bei den SWS: „Netz- und Fachdaten der Anlagen müssen nachvollziehbar erfasst werden. Auch das Störfallmanagement ist ein wichtiges Thema. Störmeldungen müssen im zeitlichen Ablauf von der Eingangs- bis zur Fertigmeldung lückenlos mit Zeitangaben erfasst werden“, betont er. Für einen sicheren Betrieb sind zudem verlässliche Angaben der Kundschaft notwendig, wie Michael Kesselmeier, bei den SWS verantwortlich für Netz- und Qualitätsmanagement, betont. So würden eingehende Unterlagen etwa für Wärmepumpen, E-Ladestation oder Stromerzeugungsanlagen geprüft.

Die Zertifizierung habe rund ein halbes Jahr Vorbereitungszeit und die Einbindung von Ingenieuren, Technikern, Meistern und Fachmonteuren gefordert.