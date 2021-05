Jan Görich wollte nicht zur Bundeswehr. Im Technischen Hilfswerk (THW) sah er für den damals möglichen Ersatzdienst eine gute Alternative. Christopher Sohn erkannte die bereits vorher. Er stieg als Jugendlicher bei der Einheit ein. Heute erfüllen die beiden wichtige Aufgaben im Führungsstab des Ortsverbands (OV).

„Das machst du, um meinen Job zu übernehmen.“ Den Satz hat Görich nicht vergessen. Sein Vorgänger im Amt des Ortsbeauftragten, Christian Maier, hat ihn gesagt, als Görich zu seinem Stellvertreter ernannt wurde. Anfang März 2013 erfolgte der Wechsel in die Chef-Position des THW Speyer. „Man muss sich sein Personal suchen“, hat Görich ab dem Zeitpunkt gewusst.

Christopher Sohn ist dabei eine rühmliche Ausnahme. Er kam vor zwei Jahren aus eigener Initiative auf Görich zu. „Mir ist aufgefallen, dass die Öffentlichkeitsarbeit fehlt“, erinnert sich der 34-Jährige. Mit der Gestaltung der Homepage hat Sohn Blut geleckt. „Das hat mir Spaß gemacht. Da ich privat auch gerne fotografiere, wollte ich mich entsprechend einbringen.“ Eine Woche Ausbildung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit genoss er bei der Bundeswehr. Wie werden Artikel verfasst? Wie sieht der Umgang mit der Presse aus? Görich über die Arbeit mit Pressevertretern: „Uns geht es nicht darum zu sagen, wie halten wir uns die vom Hals, sondern wir wollen, dass sie geführt an die Einsatzstelle kommen und eingebunden sind, ohne sich und andere in Gefahr zu bringen.“

Größeres Interesse

Der Ortsbeauftragte weiß, dass sich die Präsenz des THW in der Öffentlichkeit gewandelt hat, nicht zuletzt dank Sohns Engagement. „Früher waren die Anlässe, zu denen das THW in den Medien vertreten war, eher klein. Heute ist das Interesse groß – das zeigt sich aktuell an dem Thema Liegenschaften“, nennt Görich ein Beispiel. Die neuen Medien seien eine gute Ergänzung, um besondere Aktivitäten darzustellen.

Auf mehr als 400 ehrenamtliche Stunden kommen die Einzelnen im OV-Stab. „In einem Jahr habe ich es mal geschafft, auf über 1000 zu kommen“, denkt Görich zurück. Während der 46-Jährige in seiner Laufbahn erst als Trupp-, dann als Zugführer, sechs Jahre als Leiter der nicht mehr bestehenden Fachgruppe Infrastruktur und schließlich als Ausbildungsleiter aktiv war, geht es in der Position des Ortsbeauftragten in erster Linie um die Verwaltung.

„Ich gehöre also nicht mehr zu denen, die ins Haus reinrennen“, bringt es Görich auf den Punkt. Stattdessen befasst er sich mit Materialerhaltung, -beschaffung und -prüfung, um die Entwicklung von Einsatztaktiken und Grundlegendem wie Alarmierungswegen. Die Instandhaltung der Liegenschaft gehört ebenso zum Aufgabenfeld. Und: „Ich verwalte ein Budget von mehreren 10.000 Euro im Jahr.“ Abgesehen davon ist Görich Ansprechpartner des Bundesfreiwilligendienstes und Kontaktperson nach außen. „Als Ortsbeauftragter hat man also alles und doch nichts“, fasst Görich lächelnd zusammen.

Ehrenamt „spannend halten“

Zu Sohns Wirkungsbereich gehören neben der Öffentlichkeitsarbeit auch die Helferwerbung, -gewinnung und der -erhalt dazu. Für Sohn gleicht die Motivation der Helfer dem Berufsleben: „Wir müssen das Ehrenamt beim THW spannend halten.“ Dank einer großen Werbekampagne und einer virtuellen Informationsveranstaltung haben sich vor Weihnachten sechs neue Interessenten beim Ortsverband gemeldet. „Die Wertschätzung“, flicht Görich ein, „ist die Bezahlung fürs Ehrenamt.“ Er ist froh, dass dem THW in Speyer oft für seinen Einsatz gedankt wird. Umso lieber füllt er seine Position als Kopf des OV-Stabes und des THW aus. „Hier lernt man, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das hat mir persönlich viel gebracht und ich kann nur jedem empfehlen, mit Anspruch an eine solche Aufgabe heranzugehen“, meint Görich.

Bis zu 17 Personen gehören dem OV-Stab ein. Sitzungen finden einmal im Monat statt. In Regelzeiten ist der Donnerstag außerdem Treffpunkt für alle zum Üben und Organisieren in der Unterkunft in der Industriestraße. „Im Moment ist der OV-Stab der einzige, der Dienst tut – so viel als möglich, aber so wenig als nötig“, betont Görich angesichts der Corona-Lage.

Die Kameradschaft und das Facettenreichtum im THW begeistern sowohl Sohn als auch Görich. Der Ortsbeauftragte ergänzt: „Hier kann man Sachen tun, die man im Arbeitsleben nur schwer erreicht.“