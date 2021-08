Wenn zu viel Wasser ist, wo es nicht hingehört, aber auch wenn Wasser nicht dort ist, wo es gebraucht wird, dann sind die Spezialisten der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des Technischen Hilfswerks (THW) gefragt. Wasser ist ihr Element. Pumpen, Schläuche, Schlauchschlüssel und, wie Sandra Keller findet, die schönsten Lastwagen des THW sind ihr Werkzeug.

Wenn Truppführer Johannes Garrecht und sein Team zu Hilfe gerufen werden, dann sind das in der Regel richtig große Einsätze mit schwerem Gerät. Der letzte war Anfang 2020 bei einem Lagerhallen-Brand in Otterberg. „Wir mussten den Bach, der unter der Lagerhalle durchging, umleiten“, erklärt Garrecht. Der Bach wurde angestaut, Pumpen gesetzt, Schläuche gelegt und das Wasser um das Gebäude herumgepumpt. Vier Tage rund um die Uhr waren die Helfer vor Ort, in denen sie nicht nur Wasser wegschaffen, sondern auch Löschwasser für die Feuerwehr heranschaffen mussten. Über bis zu zwei Kilometer – in Otterberg waren es 700 Meter – können die Helfer Wasser aus Flüssen und Seen an die Einsatzstelle heranpumpen und in Faltbehältern, die bis zu 10.000 Liter fassen, für die Feuerwehr bereitstellen.

Ordentlich zupacken

Dieser Einsatz sei sehr überraschend gekommen. Andere würden sich im Vorfeld abzeichnen, so wie 2013 das Elbehochwasser bei Magdeburg. „Man sieht die Pegel steigen und hat Zeit, sich vorzubereiten. Da kann man noch in Ruhe Wechselklamotten einpacken“, erklärt Andreas Flöck. Und die haben die THWler auch gebraucht, denn sie waren zwei Wochen an der Elbe im Einsatz. Auch bei Starkregen waren die Speyerer schon gefragt und haben unter anderem eine Tiefgarage leergepumpt. Einige Mitglieder waren auch schon im Ausland im Einsatz, etwa beim verheerenden Wirbelsturm Catrina in den USA.

Bei einem Rundgang über das THW-Gelände zeigen Garrecht, Keller und Flöck die verschiedenen Pumpen. Die größte schafft 5000 Liter in der Minute. Sind alle Geräte im Einsatz, schaffen sie 30.000 Liter in der Minute. Flöck rechnet um: „Das sind rund 120 Badewannen voll Wasser.“ Die großen Schläuche wiegen an die 30 Kilogramm. Die neun Männer und drei Frauen in der Fachgruppe müssen ordentlich zupacken können. „Wir Frauen machen dieselbe Arbeit wie die Männer“, sagt Sandra Keller.

Auch Spezialausbildung

Alle THW-Mitglieder haben die gleiche Grundausbildung. Daher könnten sie andere Einheiten unterstützen und mit anderen Ortsverbänden zusammenarbeiten. „Da klappt die Arbeit auf Zuruf“, erklärt Andreas Flöck (44), der beruflich für eine Versicherung in Stuttgart tätig ist. Dazu kommen individuell weitere Zusatzausbildungen, zum Beispiel zum Maschinisten, Atemschutzträger oder Chemikalienschutzanzugträger. Das hat zur Folge, dass die Spezialisten auch dann alarmiert werden, wenn es nicht um die Kernaufgaben der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen geht.

Sandra Keller ist eine von vier Kraftfahrern in der Gruppe. „Mein Gespann ist 18 Meter lang“, sagt die 34-jährige Landschaftsarchitektin, die für ein Pharmaunternehmen tätig ist. Das Gefährt ist einer der Gründe, warum sie die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen so sehr mag, denn da gebe es Fahrzeuge und Ausstattung, die andere nicht haben. Mit dem Lkw transportiert sie Material zum Einsatz, hatte aber auch schon Krankenhausbetten, Matratzen und Schränke für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus geladen. Außerdem gehören ein großer Mannschaftslastwagen, ein großer Anhänger und der Anhänger mit der großen Pumpe zum Fuhrpark.

Physikstudent und Truppführer Johannes Garrecht (25) nennt noch einen anderen Grund, warum er gerne beim THW ist: „Die größte Motivation für mich ist nicht, besonders viele Einsätze zu haben oder eine tolle Ausstattung, sondern das Miteinander.“