582 Einsatzstunden geleistet: „Das Coronavirus hat das öffentliche Leben nahezu stillgelegt. Nicht jedoch die Einsatzbereitschaft des Technischen Hilfswerks (THW) Speyer.“ Mit diesen Worten zieht die Hilfsorganisation eine Bilanz der vergangenen Wochen. Der eine große Block für die Helfer sei das Umleiten eines Bachs in Otterberg bei Kaiserslautern gewesen, der andere die Hilfe in der Corona-Ausnahmesituation. Fünf Tage lang lenkte das THW den Patientenstrom im Speyerer Testzentrum in der Halle 101, zudem unterstützte es die Stadt bei Transporten, berichtet Sprecher Christoph Sohn. Diese seien überwiegend für das Notkrankenhaus bestimmt gewesen, das im früheren Stiftungskrankenhaus im Notfall eröffnet werden könnte. Befördert worden seien etwa Bettpfannen und Matratzen, aber auch Intensivbetten. 22 Helfer waren im Einsatz, so Sohn. „Aktuell werden wir dafür nicht benötigt, wird sind aber bereit, wenn wieder etwas kommt.“