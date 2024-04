Das Technische Hilfswerk (THW) Ortsverband Speyer feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 13. April, begangen.

Der Ortsverband Speyer wurde am 4. Dezember 1954 in der ehemaligen Gaststätte „Zum weißen Rössel“ gegründet. Seitdem habe er mit seinen Ehrenamtlichen zahlreiche Herausforderungen gemeistert und Menschen in Notlagen geholfen. „Heute leistet das THW Speyer wichtige Beiträge im Bereich des Bevölkerungsschutzes und der Gefahrenabwehr“, teilt der Ortsverband mit.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr auf dem THW-Gelände in der Industriestraße 9 in Speyer-Süd statt. Angekündigt sind eine Fahrzeugausstellung, „bei der Besucher die Möglichkeit haben, die Technik des THW Speyer hautnah zu erleben“, sowie Bewirtung und Aktionen für Kinder. Das THW wolle – möglicherweise auch im Hinblick auf Nachwuchsgewinnung – den kleinen Besuchern seine Arbeit spielerisch näherbringen.

„Es ist eine großartige Gelegenheit, unsere Arbeit und unsere Fähigkeiten zu präsentieren, aber vor allem auch, um den Menschen zu danken, die uns in den letzten Jahrzehnten unterstützt haben“, wird THW-Ortsbeauftragter Matthias Fahrnbach zitiert. „Ohne die Unterstützung der Gemeinschaft wäre das THW Speyer nicht das, was es heute ist.“