Matthias Fahrnbach ist als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) begeistert von seinem Team. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Reihe „Die stillen Helden“ sagt er, woher das kommt.

Herr Fahrnbach, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt beim Technischen Hilfswerk (THW)?

Meine Tätigkeit als Ortsbeauftragter des THW für den Ortsverband Speyer ist die Dienststelle in eigener Verantwortung zu leiten. Als Ortsbeauftragter ist meine Hauptaufgabe, die Einsatzbereitschaft und die adäquate Ausbildung sicherzustellen. Weiterhin bin ich der Ansprechpartner für alle Gefahrenabwehrbehörden und sonstige Anforderer im Zuständigkeitsbereich unseres Ortsverbandes.

Was ist das Schwierigste daran?

Die Herausforderung in meiner Tätigkeit ist, dass ich der Übersetzer und die Schnittstelle zwischen den hauptamtlichen Mitarbeitenden und den ehrenamtlichen Helfenden bin. Das könnte man auch als Vermittler beschreiben. Eine weitere Schwierigkeit ist heute der immer höher werdende bürokratische Aufwand, den meine Position mit sich bringt, das nimmt leider manchmal viel Zeit, die nötig wäre, um mit Helfenden des Ortsverbands ins Gespräch zu kommen.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Besonders prägend ist für mich immer wieder der kameradschaftliche Zusammenhalt im THW – und das bundesweit. Egal, wo wir bisher ein Einsatzgeschehen oder eine Veranstaltung hatten, konnten wir uns auf andere Helfende des THW vor Ort freuen, die uns unterstützt haben. Beispielhaft kann ich die Bereitschaft aller Helfenden erwähnen, als ich sie am Zweiten Weihnachtsfeiertag informiert habe, dass ein Einsatz im Hochwassergebiet ansteht. Auch an diesem Termin war die Bereitschaft, umgehend zu helfen, sehr groß.

Warum machen Sie es gerne?

Ich bin gerne ehrenamtlich tätig, da ich überzeugt bin, anderen in einer Notlage helfen zu können. Der Zusammenhalt und der kameradschaftliche Umgang in unserem Ortsverband bestätigt mir dies immer und macht einen auch stolz.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich würde die Frage gerne allgemein beantworten: Wenn wir zu einem Einsatz fahren, wie zum Beispiel zuletzt während des Hochwassers in Niedersachsen, wird unser Einsatz geschätzt und sichtbar. Die Aufgaben, die ich und mein Stab ganzjährig im Ortsverband wahrnehmen, wie Verwaltung, Betreuung von Material und Fuhrpark, Jugend- sowie Öffentlichkeitsarbeit oder Ausbildungsplanung finden innerhalb der Organisation statt und sind weniger sichtbar.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Das Besondere an meiner Aufgabe ist, dass ich mit vielen Menschen im Ortsverband und außerhalb zusammenarbeite. Meine Aufgaben umfassen das gesamte Spektrum, das das THW bietet.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Wenn Interesse an den Aufgaben und Tätigkeiten des Technischen Hilfswerks besteht, einfach während unserer Dienstzeit donnerstags ab 19 Uhr in der Industriestraße 9 vorbeikommen und sich persönlich einen Eindruck verschaffen. Alternativ stellen wir uns und unseren Ortsverband auf der Homepage www.thw-speyer.de vor. Wir sind auch per E-Mail unter ov-speyer@thw.de für Fragen jederzeit zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit, das THW und seine Aufgaben kennenzulernen, bietet sich in diesem Jahr am Samstag, 13. April, an unserem Tag der offenen Tür, anlässlich unseres 70-jährigen Bestehens.

Zur Person

Matthias Fahrnbach, 39, technischer Angestellter, ist seit 1997 beim Technischen Hilfswerk als Helfer ehrenamtlich tätig, seit vergangenem Jahr ist er Ortsbeauftragter. Er ist verheiratet und hat ein Kind.