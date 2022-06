Wer am Donnerstag die Speyerer Ratssitzung im Offenen Kanal oder bei Youtube wie angekündigt live verfolgen wollte, schaute in die Röhre: kein Signal. Die Stadt spricht auf Anfrage von einem „Verbindungsproblem, möglicherweise überlastungsbedingt“. Der Router im Rathaus habe mit genug Bandbreite gesendet. Die Ursachensuche laufe. Die Aufzeichnung werde am Sonntag online gestellt.