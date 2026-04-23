Die Verleihung des Technikpreises 2025 der Stiftung Speyerer Unternehmen findet am Freitag, 24. April, um 11.30 Uhr im Technik-Museum Speyer statt. Wie der Stiftungsvorsitzende Jürgen Siewerth berichtet, sei mit Gregor Flörchinger vom Technik-Museum Speyer eine Kooperation abgeschlossen werden, nach der die Technikpreise auch in Zukunft in der Einrichtung im Speyerer Süden verliehen werden. Zur diesjährigen Übergabe kommen laut Ankündigung Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeister Alexander Schubert (CDU). Der Offene Kanal Speyer zeichet die Veranstaltung auf. „Ich bin froh, dass wir mit dem Technik-Museum Speyer einen perfekten Partner gefunden haben“, so Siewerth. Für den Wettbewerb wurden von Realschulen und Realschulen plus aus Speyer um dem Umland Werkstücke zum diesjährigen Thema „Bewässerungsanlagen“ gefertigt. Die Gewinner-Werkstücke werden demnach für den Zeitraum von einem Jahr im Museum ausgestellt.