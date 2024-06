Erfolg für technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler des Schwerd-Gymnasiums: Das Robotik-Team der Schule hat beim Lego-Robotik-Wettbewerb der Hopp-Foundation in der SAP-Arena einen Sieg eingefahren und einen Titel verteidigt. Passend zur Leichtathletik- und Fußball-Europameisterschaft waren alle Aufgaben, die die Roboter der Schüler zu erledigen hatten, dem Sport gewidmet. So mussten die Roboter einen Curling-Stein korrekt platzieren, einen perfekten Ballschuss auf ein Fußballtor ausführen und auch die Funktion eines Torwarts übernehmen. „Die blauen Schwerdfische“ gewannen erst in der Vorrunde und waren schließlich auch im Finale der letzten sieben unter 27 angetretenen Teams erfolgreich. Dariush Wienen, Elias Hausch, Tony Wang, Nick Fuhrman und Aruna Noch lösten alle Aufgaben mit Bravour. Auch das Nachwuchsteam „Die grünen Schwerdfische“, dem Max Landa, Itsuki Ohshima, Maximilian Fürstenberg, James Mansky und Milos Beindorf angehören, schlug sich bei seinem ersten Wettkampfstart beachtlich, sagt Lehrerin Stefanie Fandel.