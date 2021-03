Im Technik-Museum Speyer läuft wieder was: Diese Botschaft hat Museumspräsident Hermann Layher am Montag Morgen zur Wiedereröffnung des Hauses auf seiner NSU Quickly stilecht und lautstark unterstrichen.

Mit dem Moped-Veteranen, Baujahr 1955, durchbrach Layher eine „Corona-Wand“, die im Eingangsbereich der Technik-Sammlung installiert war. „Als Verein, der das Museum trägt, brauchen wir jeden einzelnen Besucher. Deshalb sind wir froh und erleichtert, dass wir endlich wieder öffnen dürfen“, sagte der Präsident des Museumsvereins.

Besucher müssen sich aufgrund von Corona-Vorgaben online für den Tag, an dem sie ins Museum kommen wollen, (vor)anmelden, teilte Sprecherin Corinna Siegenthaler mit. Das sei wegen der geforderten Kontaktnachverfolgung im Falle des Besuchs eines Corona-Infizierten nötig. „Im Jahr 2020 hatten wir keinen einzigen Coronafall in unsererem Museum. Wir haben so große Flächen, dass sich die Leute leicht aus dem Weg gehen können.“

Die meisten Tagesbesucher wurden 2020 laut der Sprecherin mit 2500 beim Cosplay-Wochenende, das das Science-Fiction-Treffen ersetzte, im September gezählt. Seit das teilweise Shutdownende ab Montag publik wurde, stehe das Telefon im Museum nicht mehr still.

Geschäftsführer Matthias Templin betonte, dass das „Ostergeschäft sehr wichtig für uns ist. 2020 mussten wir geschlossen bleiben, dadurch fehlen uns viele Einnahmen“. Nach der Wiedereröffnung blicke er nun zuversichtlich voraus in das bevorstehende Frühjahr, zumal „unsere Besucher sehr vernünftig sind und sich an alle Hygienregeln halten“.