Das Technik-Museum in Speyer bereitet sich auf einen weiteren spektakulären Großtransport vor: Das ausgemusterte Unterseeboot U17 der Bundesmarine soll im Mai im Naturhafen Speyer anlegen. Danach geht es wie vor vielen Jahren schon bei U9 per Tieflader in Schrittgeschwindigkeit aufs Museumsgelände. Dort soll das Boot zunächst technisch überholt werden soll, bevor es sich auf die Weiterreise zu seinem endgültigen Standplatz im Technik-Museum Sinsheim macht. Um den Transport vorzubereiten, werden bereits in den kommenden Tagen Gehölze zurückgeschnitten, die das Rangieren behindern könnten.

Wie das Technik-Museum mitteilt, war U17 seit 1973 im Einsatz und wurde am 14. Dezember 2010 in Eckernförde in Schleswig-Holstein ausgemustert. Das fast 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Exemplar war das erste deutsche Nachkriegs-U-Boot, das den Atlantik überquerte. Nach seiner Außerdienststellung lag es elf Jahre im Marinearsenal in Wilhelmshaven, bis es am 1. Juli 2021 das vorletzte Mal in See stach. Das Boot wurde von dort zur Demilitarisierung nach Kiel zur Werft ThyssenKrupp Marine Systems geschleppt.

Langfristig soll das U-Boot seinen Platz im Technik-Museum Sinsheim finden. Zuvor müssten jedoch „noch einige Arbeiten am U-Boot vorgenommen werden. Unser Werkstatteam kann diese am Standort Speyer besser durchführen als in Kiel. Daher freuen wir uns schon sehr darauf, dass dieser Transport beide Museen betrifft und Sinsheim und Speyer hier Hand in Hand arbeiten“, sagt Museumspräsident Hermann Layher. Einen genauen Zeitplan für den Weitertransport gibt es laut Museum noch nicht.