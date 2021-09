Zurück auf Anfang: Das französische Militärflugzeug Noratlas ist am Donnerstag wieder auf seinem angestammten Platz über dem Haupteingang des Technik-Museums „gelandet“.

Die zweimotorige Maschine vom Typ Nord 2501, die ab 1949 gebaut wurde, zählt neben der Douglas DC-3 (Rosinenbomber) links daneben zu den ersten in der Technik-Sammlung ausgestellten Flugzeugen. In den vergangenen rund 25 Jahren hatten ihr Sonne, Regen, Staub und Taubenkot zugesetzt. „Die Restaurierung der Noratlas hat ungefähr 50.000 Euro gekostet“, sagt Projektleiter Michael Stiller. Binnen zweieinhalb Jahren haben Mitarbeiter der Museumswerkstatt unter der Leitung von Jakob Rebholz den fast 16 Tonnen schweren Militärtransporter außen wie innen restauriert. Wegen der Corona-Pandemie habe das mehr als doppelt so lange gedauert, wie üblich, teilt Stiller mit.

„Wir haben 100 Kilogramm Grundierung und 115 Kilogramm Farbe für den Außenanstrich gebraucht“, berichtet Rebholz. Kranfahrer Günter Hilbert vom Transportunternehmen Scholpp hat die Gunst der Stunde genutzt und die dritte Maschine am Haupteingang, das Passagierflugzeug VFW 614, auf den Parkplatz heruntergehoben. Sie bekommt nun als nächstes Exponat neuen Glanz verpasst.