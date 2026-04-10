Wenn sich am ersten Sonntag im Monat der Vorplatz des Technik Museums Speyer mit automobilen Raritäten füllt, ist wieder Benzingespräch-Zeit. Auftakt ist am 12. April.

Von April bis September lädt das Museum zum Treffpunkt für Old- und Youngtimerfans ein – mit besonderem Programm im Jubiläumsjahr. Seit 2012 ist das Benzingespräch ein fester Termin im Kalender der Szene und hat sich als lebendiger Treffpunkt für Automobilliebhaber etabliert. Was die Veranstaltung dabei besonders macht: Kein Treffen gleicht dem anderen. Welche Fahrzeuge anrollen, bleibt jedes Mal eine Überraschung. Sicher ist nur, dass sich der Platz vor dem Museum in einen eindrucksvollen Showroom unter freiem Himmel verwandelt.

Rund 300 motorisierte Schmuckstücke sorgen regelmäßig für eine einzigartige Atmosphäre und machen das Event zu einem Erlebnis für Teilnehmer und Besucher gleichermaßen. Hier treffen sich Menschen, die eine Leidenschaft teilen: Fahrzeuge in all ihren Facetten. Zwischen glänzendem Chrom, aufwendig restaurierten Klassikern und individuellen Umbauten entstehen Gespräche, neue Kontakte und persönliche Geschichten. Die Veranstaltung steht für gelebte Old- und Youngtimerkultur und den direkten Austausch unter Gleichgesinnten.

Mit Klappstühlen und Tischen

Ganz im Sinne des Museumsmottos „Für Fans von Fans“ wird das Treffen von der Community getragen. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Mitglieder des Museumsvereins sowie Oldtimer Enthusiasten, die sich vielfach bereits von anderen Veranstaltungen kennen. Viele bereiten ihre Wagen gezielt für den Termin vor und nehmen den Weg nach Speyer auf sich, um ihre automobilen Schätze zu präsentieren. Die Vielfalt der Szene wird auf unterschiedliche Weise sichtbar: Einige gestalten den Besuch bewusst entspannt und bringen Klappstühle oder kleine Tische mit, andere ergänzen ihre Fahrzeuge durch individuell gestaltete Infotafeln mit technischen Details. Manche erscheinen sogar im stilistisch passenden Outfit zu ihrem Gefährt.

So entsteht eine lebendige Mischung aus Technikbegeisterten, die ihre Leidenschaft teilen, Erfahrungen austauschen und die besondere Atmosphäre aktiv mitgestalten. Interessierte Besucher kommen dabei ebenfalls auf ihre Kosten: Die Teilnehmer stehen gern Rede und Antwort und ermöglichen zudem das Fotografieren der ausgestellten Fahrzeuge. Genau dieses Engagement prägt den offenen Charakter des Benzingesprächs und macht es zu einem festen Bestandteil der Szene.

Besonderes Programm zum Auftakt

Zum Auftakt am Sonntag 12. April, dürfen sich Besucher und Teilnehmer auf ein erweitertes Programm freuen: Für musikalische Begleitung sorgt die Mannheimer Band Tascosa, die mit ihrer charakteristischen Mischung aus Desert Rock sowie Einflüssen aus Americana und Mariachi einen besonderen Akzent setzt. Ergänzt wird der Auftakt durch Bühneninterviews mit Fahrzeughaltern, die persönliche Einblicke in ihre automobilen Schätze geben. Für das leibliche Wohl ist durch die museumseigene Gastronomie gesorgt.

Im Netz

www.technik-museum.de/benzingespraech

