Am letzten September-Wochenende wird im Technik-Museum Speyer traditionell das Science-Fiction-Treffen unter dem Motto „Fiktion trifft Realität“ mit bisher bis zu 14.000 Besuchern an den beiden Tagen veranstaltet. Doch die Corona-Pandemie verhindert wie so viele weitere in diesem Jahr auch dieses Vorhaben, weil es sich nicht mit den derzeit geltenden Hygieneregeln vereinbaren lässt. Deshalb hat Museumssprecherin Corinna Siegenthaler als Projektleiterin das „Sci-Fi-Treffen“ schweren Herzens abgesagt. Um den vielen Fans von „Star Wars“, „Star Trek“ und weiteren Fantasy-Sagas eine Alternative anzubieten, hat Siegenthaler für den 26./27. September ein Cosplay-Wochenende geplant. Das für dieses Format entwickelte Hygienekonzept ist von der Stadtverwaltung Speyer nun genehmigt worden, wie die Sprecherin am Donnerstag mitteilt. Beim Cosplay, ein Kunstwort aus den englischen Begriffen costume (Kostüme) und play (Spiel), verkleiden sich Personen wie ihre Fantasy-Helden und verhalten sich auch wie diese. „Dazu wird es Fotopoints mit Abstand geben. Auch Fan-Fahrzeuge und eine Modellbauausstellung werden wir mit Unterstützung des Vereins zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz und von ,Schwabenstein zwei mal vier’, einem auf Lego-Bauten spezialisierten Verein, als Attraktionen anbieten“, teilt Siegenthaler mit. Der Online-Kartenverkauf für das Cosplay-Wochenende läuft ab sofort. Es sollen aber auch noch Tickets an der Tageskasse erworben werden können. Insgesamt dürften maximal 3000 Besucher zeitgleich auf dem Museumsgelände sein.